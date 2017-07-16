Senegal'in başkenti Dakar'da Demba Diop Stadyumu'nda oynanan Lig Kupası finali sonrasında duvar çöktü.

Stade de Mbour ve Union Sportive Ouakam arasında oynanan maç 1-1 sona erince uzatmalara gitti. Uzatmalarda kaydedilen golle maçı 2-1 kazanan Stade de Mbour, kupanın da sahibi oldu. Dakar Spor Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre maçın son düdüğünün çalmasının ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavga sonucunda polis, taraftarları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gaz kullanıldığı sırada stadyumun duvarı çöktü ve 8 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi de yaralandı.

Olay yerindeki Cheikh Maba Diop'un AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Duvar birdenbire yıkıldı ve insanların hayatlarını kaybettiğini tahmin ettik. Çünkü doğrudan insanların üzerine düştü." dedi. Ayrıca Diop, stadyumdaki polislerin yetersiz olduğunuda söyledi.

AFP'ye konuşan Başbakan, böyle bir olayın Senegal'de tekrarlanmaması için güçlü önlemler alınacağına dair söz verdi.

senegal

Senegal stadyum duvarı