Alman hükümetinden Türkiye açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili açıklama yaptı.

Gabriel, Peter Steudtner'ın tutuklanmasının çok önceden planlandığını belirterek, tutuklamanın orantısız olduğunu ve yasalarla uyumlu olmadığını savundu.

"Önceliğimiz Türkiye ile çatışmadan kaçınmak ve diyaloğa odaklanmak" diyen Gabriel "Türkiye'ye çok fazla sabır gösterdik ve bu her zaman kolay değil. Almanya'da yaşayan Türkler, toplumumuzun bir parçası. Türkiye'deki gelişmeleri görmezden gelemeyiz. Türkiye hukuk kurallarını geriye doğru işletmek istiyor." dedi.

Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasının kritik seslerin susturulmasına yönelik bir girişim olduğunu söyleyen Gabriel, "Türkiye politikamızı yenilemeye ihtiyacımız var. İlişkilerimize şimdiki gibi devam edemeyiz. Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak. Tehditler varken Türkiye'deki Alman yatırımları için garanti veremeyiz. AB'deki ortaklarımızla birkaç gün içerisinde Türkiye'nin üyelik girişimlerini değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin atılacak yeni adımları değerlendirdiğini belirten Gabriel, "Vatandaşlarımıza yönelik Türkiye'ye seyahat uyarımızı güncelleyerek, vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını söyleyeceğiz. Gümrük Birliği'ni genişletme konusunda görüşmelerin nasıl devam edeceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti atılacak yeni adımları değerlendiriyor." dedi.

Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşları için konsolosluk erişimi istediklerini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, "Almanya, Türkiye'de tutuklanan Almanlar için konsolosluk erişimi istiyor ancak Türkiye, gözaltıları zamanında bildirmiyor ve her zaman konsolosluk erişimi vermiyor. Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek bizim çıkarımıza ancak tango için iki kişi gerekiyor. Söylediğim her şey, Başbakan Merkel'le üzerinde anlaştığımız sözlerdir." şeklinde konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşları için bir seyahat uyarısı yayınladı. Açıklamada, Türkiye'ye seyahat edecek Alman vatandaşlarından gözaltılara karşı dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, "Türkiye'ye iş veya özel nedenlerle seyahat edecek kişiler dikkatli davranmaya ve kısa süreli ziyaretlerde bile Alman konsolosluğuna kayıt yaptırmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Seyahat uyarısında ayrıca, "Dışişleri Bakanlığı her zaman, Alman vatandaşlarının gözaltına alınmasından zamanında haberdar edilmiyor ve konsolosluk erişimi her zaman sağlanmıyor." ifadeleri yer aldı.