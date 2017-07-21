ABD'den flaş Katar açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tillerson, Katar'ın terörün finansmanıyla mücadelede attığı agresif adımlardan ABD'nin memnun olduğu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladıkları amborgoyu kaldırma konusunu değerlendirmelerini umduğunu söyledi.
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YORUMLAR 8
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Misafir 15 saniye önceabd teröre destek vermezse zaten bizlerin mücadele etmesine gerek kalmaz00
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Misafir 31 saniye önceAlçak bunlar ALÇAK....00
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Misafir 51 saniye öncebatı terörü destekliyor besleyip büyütüp salıyor doğuyada mücadele ediyorsunuz memnunuz diyor ilginç00