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ABD'den flaş Katar açıklaması!
DÜNYA

ABD'den flaş Katar açıklaması!

21 Temmuz 2017 Cuma, 16:22:51 Güncelleme: 16:23:03 HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tillerson, Katar'ın terörün finansmanıyla mücadelede attığı agresif adımlardan ABD'nin memnun olduğu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladıkları amborgoyu kaldırma konusunu değerlendirmelerini umduğunu söyledi.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 15 saniye önce
    abd teröre destek vermezse zaten bizlerin mücadele etmesine gerek kalmaz
  • Misafir 31 saniye önce
    Alçak bunlar ALÇAK....
  • Misafir 51 saniye önce
    batı terörü destekliyor besleyip büyütüp salıyor doğuyada mücadele ediyorsunuz memnunuz diyor ilginç
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