2015'te avcılar tarafından öldürülmesi dünya genelinde tepkiye neden olan Afrika'nın en ünlü aslanı Cecil'in oğlu Xanda da babasıyla aynı kaderi paylaştı.

6 yaşındaki Xanda, Zimbabve'de bulunan Hwange ulusal parkında 7 Temmuz'da vurularak öldürüldü. Xanda'nın ödül avcıları tarafından öldürüldüğü ve muhtemelen bu avcıların Xanda'nın ölümü üzerinden onbinlerce dolar kazandığı belirtildi.

Üzerinde GPS cihazı bulunan ve bilimadamları tarafından takip edilen Xanda'nın ölümü hakkında The Guardian'a konuşan Oxford Üniversitesi'nden Andrew Loveridge, "Xanda görkemli Kalahari aslanlarından biriydi. Büyük bir yelesi olan, iri vücutlu, sağlıklı bir aslandı. Çok sevimli bir hayvandı. Kişisel olarak birilerinin bir aslanı vurmak istemesinin üzücü olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun için para ödeyen birileri var." dedi.ü

Loveridge, Xanda'nın ulusal parkın 2 kilometre kadar dışarısında öldürüldüğünü ve sonrasında avcıların bulunduğu yere götürüldüğünü GPS cihazından belirlediklerini söyledi.

Xanda'nın öldürüldüğü av özel avcı Richard Cooke tarafından organize edildi ancak Cooke'ın müşterilerinin kim olduğu henüz bilinmiyor.