Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasına ilişkin konuştu.

Alman Der Spiegel'e bir röportaj veren Hahn, AB'nin mülteci akınına karşı 2015'e göre daha tedbirli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sınırlarını açması durumunda bile iki yıl öncekine benzer bir durumun yaşanmayacağını belirten Hahn, "2015'te öyle bir durumdaydık ki, mültecilerin çoğu kontrole tabi tutulmadan AB sınırlarına girdi. Ancak iki yılda durum değişti." ifadelerine kullandı.

İki yıl içerisinde durumun değiştiğini belirten Hahn, "AB kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir." şeklinde konuştu.

2015 yılında büyük bir çoğunluğu Suriye'deki iç savaştan kaçan mülteciler, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmıştı. Daha sonra Türkiye ile AB arasında mülteci anlaşması imzalanmış ve AB'ye mülteci akını büyük ölçüde durdurulmuştu.

3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi mülteci anlaşmasının gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sık sık eleştiriyor.