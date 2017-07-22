ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
avrupa birliği johannes hahn
DÜNYA

AB'den mülteci açıklaması: Türkiye sınırları açsa bile...

Avrupa Birliği Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin sınırlarını açması durumunda bile 2015'teki benzer bir mülteci akını yaşanmayacağını söyledi

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:04:04 Güncelleme: 12:10:12 HABERTURK.COM

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasına ilişkin konuştu.

Alman Der Spiegel'e bir röportaj veren Hahn, AB'nin mülteci akınına karşı 2015'e göre daha tedbirli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sınırlarını açması durumunda bile iki yıl öncekine benzer bir durumun yaşanmayacağını belirten Hahn, "2015'te öyle bir durumdaydık ki, mültecilerin çoğu kontrole tabi tutulmadan AB sınırlarına girdi. Ancak iki yılda durum değişti." ifadelerine kullandı.

İki yıl içerisinde durumun değiştiğini belirten Hahn, "AB kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir." şeklinde konuştu.

2015 yılında büyük bir çoğunluğu Suriye'deki iç savaştan kaçan mülteciler, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmıştı. Daha sonra Türkiye ile AB arasında mülteci anlaşması imzalanmış ve AB'ye mülteci akını büyük ölçüde durdurulmuştu.

3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi mülteci anlaşmasının gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sık sık eleştiriyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER