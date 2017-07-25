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Süleyman Soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü. Soylu, hiçbir Alman şirketiyle ilgili soruşturmanın olmadığını ifade etti

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:39:34 Güncelleme: 25 Temmuz 2017 Salı, 09:12:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.

Alman şirketleriyle ilgili soruşturma iddiaları üzerine gerçekleştirilen görüşmede Bakan Soylu'nun, Türkiye'deki hiçbir Alman şirketine soruşturma açılmadığını Alman mevkidaşına ilettiği öğrenildi. Soylu'nun, Alman şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmasından her zaman memnuniyet duyduklarını da ifade ettiği belirtildi.

"İLETİŞİM PROBLEMİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Görüşmede, FETÖ ile iltisakı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili, Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında, bu şirketlerin ihracat yaptığı tüm ülkelerden Interpol üzerinden standart bilgi talebinde bulunulduğunu belirten Soylu'nun, bu kapsamda Interpol üzerinden diğer ülkeler gibi Almanya'ya da iletilen talepte bir iletişim probleminin olduğunun tespit edildiğini aktardığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun söz konusu iletişim probleminin hafta sonu aynı kaynaklar üzerinden açıklığa kavuştuğunu ilettiği belirtildi.

Görüşmede, bundan sonra da iletişim içinde olma konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 16 saat önce
    utanın!
  • Misafir 16 saat önce
    almanya iletişimini can dündar la kurduğu için bizim bakanlarla görüşmeye gerek duymuyorlardır
  • Misafir 17 saat önce
    Mercedes Makam Arabaları Tatlı Geldi !
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