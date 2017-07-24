Erdoğan'ın Körfez turuyla ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrasında bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Ziyaretler kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler, krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır." ifadeleri yer aldı.