Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a ziyaretlerde bulundu. Körfez ziyaretinin ardından Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Katar krizini ele aldık. Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimiz istişare ettik. Şu hususun altını çizmekte fayda var. Yıkmak kolay. Yıkılanı inşa etmek zor. Devler arasında bu da çok zahmet ister. Son görüşmemizde istikrarın yeniden inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum.Suudi Arabistan'da ilişkilerimizin ivmesinin sürdürmesi konusunda hemfikir olduk. Kral Selman'a krizin çözümünde beklentimizin yüksek olduğunu söyledim.

Prens Muhammed Bin Selman ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

İkili ilişkilerimizin ekonomik boyutunu birlikte değerlendirdik. Suudi Arabistan'ın ardında Kuveyt emeri ile ikili ve bölgesel konuları ele aldık. Ticaret enerji ekonomik ve ticari işbirliği imkanlarını değerlendirdik.

Körfez krizinde çözümüne katkı sunma çabasında olduğumu belirttim. Emir Şeyh Temim'e kriz sürecinde sergiledikleri tutumu takdirle arzuladığımızı belirttik. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri ele aldık.



Suriye, Irak, Yemen Filistin konularını ele aldık.

Mescid-Aksa ya yönelik kısıtlamaları kabul edilemez olduğunu belirttik. İbadetlerini yapamaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların göz bebeğidir. Bir kez daha İsrail'i hukuka insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum. İsrail tutumuyla tüm bölgeye zarar veriyor.

Bir kez daha İsrail'i hukuka insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum.





Şiddeti mazur görmediğimizi özellikle ifade ediyorum. Körfez ziyaretimin faydalı geçtiğini ifade etmek istiyorum.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON'UN KATAR AÇIKLAMASI



Üs konusu gerek Suudi Arabistan gerek Kuveyt'te gündeme gelmedi. Katar'da görüştük. Katar'ın son dönemde takındığı tavır takdire şayan. Suudi Arabistan'da temennilerimizi çok kaçık ve net bir şekilde ifade ettik. En önemli beklentimiz İslam dünyasında birliğin kalıcı olması



Netanyahu'nun açıklamalarının hukuka uygun bir yanı yok.

Burada ibadetlerini yapmaya gidenlere orada yapılan özellikle gerek silahlı muamelelerde şehit olanların durumunu gördük. Acaba bu tür muamele farklı ülkelerdeki Yahudilere yapılsa ne olur? Biz bu tür olayların yapılmaması için her türlü önlemi alıyoruz. "

"Bizim için ibadethanelerin korunması önem arz ediyor. Son dönemlerde birbirini ateşleyen benzer olayların olduğunu görüyoruz. Harem-i Şerif çok farklı bütün Müslümanların ilk kıblesi. Eylül ayında gündeme gelecektir. İsrail yanlışa gidiyor. Yalnızlığa gidiyor"



MEHMET GÖRMEZ'İN GÖREVDEN AYRILDIĞI İDDİASI



"Henüz böyle bir adım yok. Geleceğe yönelik Sayın Başkan'ın farklı bir görevle devam etme talebi söz konusu. Başkan başka bir görev istedi Başbakan ile görüşeceğiz. Bu da Sayın Başkan ile karar verilecektir. Başkan hala görevinin başında. Ancak şu an görevden alma söz konusu değil."

RUSYA İLE S 400 FÜZELERİ ANLAŞMASI



"Niye endişe verici olsun? Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak durumunda. Bu güvenliği nerden sağlarsa oraya yönelik adım atacaktır. Bununla ilgili birimlerimiz görüşmeleri yaptı yapıyorlar. Bunun endişe verici hiçbir yanı yok.

Farklı silah kullanınca endişe vermiyor S400 kullanınca endişe veriyor. Bu tamamen karşılıklı olarak hele hele Türkiye olarak ortak üretime kimle girersek onu tercih ederiz. Türkiye güvenlik simülasyonun buna göre yapıyor. Görüşmeler büyük ölçüde bitti."