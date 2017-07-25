Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz günlerde internet üzerinden en çok dinlenen şarkı ünvanını ele geçiren Despacito'yu seçim şarkısı yaptı.

Ancak ülkesinde şiddetli sokak protestolarıyla karşı karşıya olan Maduro'nun bu hareketei şarkıyı söyleyen Porto Rikolu yıldızlar Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin tepkisini çekti.

'Kurucu Meclis' seçimleri için sözleri değişitirilen şarkıyı Maduro, Pazar günü haftalık olarak katıldığı Pazar programında duyurdu. Maduro'nun kampanyası için değiştirilen sözlerde, "Kurucu Meclis'e çağrımız sadece ülkeyi birleştirmesi... Despacito! (Yavaşça)" ifadeleri yer aldı.

Maduro'nun duyurusundan sonra sosyal medya üzerinden Venezuela Devlet Başkanı'na cevap veren Luis Fonsi, "Müziğim onu dinlemek ve eğlenmek isteyen herkes için. Özgürlükleri için bağıran insanları manipüle edecek propaganda malzemesi olarak kullanılmak için değil." ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından üzerine çarpı atılmış bir Maduro fotoğrafı paylaşan Daddy Yankee ise, "Şarkıya yasadışı şekilde el koyman, Venezuela'da işlediğin diğer suçlarla karşılaştırılmaz. Diktatöryal rejimin, sadece Venezuelalı kardeşlerim için değil, tüm dünya için bir şaka." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DA NELER OLUYOR?

Güney Amerika ülkesinde 30 Temmuz'da yapılacak Kurucu Meclis seçimlerinin ardından seçilecek meclis yeni bir anayasa yazacak.

Ancak muhalefet, Maduro'nun Kurucu Meclis seçimleriyle muhalefetin kontrolündeki parlamentoyu safdışı bırakarak yeni bir anayasa yazdıracağını ve diktatöryal bir rejim inşa edeceğini savunuyor. Maduro ise bölünmüş ülkeye barış getirmenin tek yolunun Kurucu Meclis seçimleri olduğunu savunuyor.

Uzun bir süredir derin bir ekonomik krizle boğuşan ülkede, Nisan ayından bu yana süren Maduro karşıtı gösterilerde 100 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

Geçtiğimiz hafta muhalefetin düzenlediği bağlayıcılığı olmayan plesibite 7 milyon kişi oy katılmış ve bunların yüzde 98'i Maduro'ya karşı oy kullanmış. Ardından gelen genel greve de milyonlarca Venezuelalı katılmış, ülkede hayat durma noktasına gelmişti.