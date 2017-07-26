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Donald Trump: Trans bireyler ABD ordusuna kabul edilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Obama yönetiminin geçtiğimiz yıl trans bireylerin orduda hizmet vermesine ilişkin kararını uygulamayacak

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:34:41 Güncelleme: 18:38:22 İHA

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD hükümetinin trans bireyleri ABD ordusuna kabul etmeyeceğini ve ordunun hiçbir kademesinde görev yapmalarına izin verilmeyeceğini bilgilerinize sunuyorum" dedi.

İHA'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada trans bireylerin orduda hizmet vermesine ilişkin generallere ve askeri uzmanlara danıştığını belirterek "ABD hükümetinin trans bireyleri ABD ordusuna kabul etmeyeceğini ve ordunun hiçbir kademesinde görev yapmalarına izin verilmeyeceğini bilgilerinize sunuyorum" dedi.

Trump, "Ordu, trans bireylerin neden olacağı muazzam tıbbi masraflarının yükünü üstlenemez" ifadelerini kullandı.

Obama yönetimi, geçtiğimiz yıl trans bireylerin orduda hizmet vermesine ilişkin karar almıştı. Ancak ABD Savunma Bakanı James Mattis, Obama yönetiminin aldığı bu kararı 6 aylığına ertelemişti.

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