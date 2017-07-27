İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Katar merkezli Al Jazeera (El Cezire) televizyon kanalını kapatmak istediğini söyledi. Netanyahu, Al Jazeera'yı şiddeti kışkırtmakla suçladı.

Konuyla ilgili olarak Facebook hesabından bir paylaşımda bulunan Netanyahu, "Al Jazeera, Harem-i Şerif çevresinde şiddeti kışkırtmaya devam ediyor. Birkaç kez Kudüs'teki ofislerinin kapatılması için mahkemeye başvurdum. Eğer bu yasal sorunlar yüzünden gerçekleşmiyorsa, Al Jazeera'nin İsrail'den silinmesini sağlayacak yasalar üzerinde çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera'nin yayınları daha önce Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi ülkeler tarafından kısıtlanmıştı. Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan öncülüğündeki blok, Katar'dan El Cezire'nin kapatılmasını istemişti.