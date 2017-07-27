Fransız basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki farklı bölgeler ve Korsika adasında 3 gün önce başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fransa'nın güneydoğusunda St. Tropez ve Cannes plajlarıyla ünlü French Riviera'da salı günü başlayan yangın nedeniyle bölgede bulunan tatilciler ve bölge sakinleri tahliye edildi. Toplam tahliye edilen kişi sayısı 12 bini bulurken yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangında 800 hektar ormanlık alan yanarken yangın, St. Tropez'in güneybatısında şiddetle devam ediyor. La Bonde, La Lavandou ve Borme-les-Mimosas bölgelerindeki kampçılar da tahliye edildi.

Öte yandan dün gece bölgeyi ziyaret eden Fransa Başbakanı Edouard Philippe, durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Dün akşam Var bölgesine gitmesi beklenen Fransa Başbakanı Edouard Philippe yaptığı açıklamada, yangınların söndürülebilmesi için 6 söndürme uçağına 2 yeni uçağın daha eklendiğini, itfaiye ekiplerinin de sayılarının artırılacağını bildirdi.

Fransa'nın güneyindeki Vaucluse, Alpes-Maritimes ve Var bölgeleri ile Korsika adasında çıkan yangınlarda 19 kişi yaralanmıştı. Yangınlara müdahale için Avrupa Birliği'nden 2 yangın söndürme uçağı talep edilmişti.

Uzmanlar, bu yaz ve gelecek yıllarda küresel ısınma nedeniyle orman yangınlarının artacağını belirtiyor.