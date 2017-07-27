ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Jean Claude Juncker Angela Merkel
DÜNYA

Jean Claude Juncker, telefonu Angela Merkel'in yüzüne kapadı

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, dünyanın en güçlü kadın politikacısı olarak görülen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in basın toplantısı sırasında gelen telefonuna çıkmadı

28 Temmuz 2017 Cuma, 00:18:41 Güncelleme: 00:32:32 DHA

DHA'nın haberine göre; Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bugün Brüksel’de görüşen Jean Claude Juncker’in telefonu, Fico ile basın toplantısı için kameraların karşısına geçtiği esnada çaldı. Telefonunun sesini duyan Juncker, “Pardon, eşim arıyor” dedikten sonra telefonunun ekranına bakınca, arayan kişinin eşi olmadığını anladı. Arayan kişinin Almanya Başbakanı Angela Merkel olduğunu gören Juncker, “Hayır, arayan Bayan Merkel’di” dedi. Bunun üzerine Robert Fico başta olmak üzere, Juncker ve beraberindekiler gülüştü.

Şu anda tatilde olan Merkel’in Juncker’i neden aradığı merak konusu olurken, Alman basını Merkel’in Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı’nın Avusturya ve Slovenya'nın başvurusuna yönelik olarak ülkelerindeki sığınma taleplerini reddedebileceği yönündeki kararı olabileceğini yazdı.

Juncker cephesinden Merkel’in neden aradığı konusunda açıklama yapılmadı. Olayı haberleştiren Alman basını ise, esprili bir şekilde “Merkel aradı, Juncker telefonu yüzüne kapadı” başlığını kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir 34 dakika önce
    Kopekler asla birbirilerini isirmazlar.Bunu biliyormuydunuz ??
  • Misafir 43 dakika önce
    Bence süper bir reaksiyon, bayildim
  • Misafir 43 dakika önce
    vay merkel vay
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER