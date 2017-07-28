Rusya'dan ABD'ye rest!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin uygulamaya koymak istediği yeni yaptırımlarıyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada yapılanın uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilirken Rusya, ABD'nin diplomatik personel sayısını 455 kişiye indirmesini ve bazı mülklerin kullanılmamasını istedi.

Bununla birlikte Rusya, ABD'nin diplomatik iki mülküne el koydu ve Moskova'daki ABD Büyükelçiliğini personelini azaltması için emir verdi.

Ayrıca Rusya, ABD'nin uygulamaya koymak istediği yeni yaptırımların "uluslararası meselelerde ABD'nin aşırı saldırganlığının" yansıması olduğunu da belirtti.

ABD'NİN RUSYA'YA UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR NELERDİR ?

ABD Kongresi Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamak için harekete geçmişti.

Tasarı özellikle de Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakına tepki olarak Kuzey Akım petrol ve doğalgaz boru hattı projesinin finansmanına yönelik bazı sınırlamalar da getiriyor.

Yaptırımların hedef aldığı kişilerin çoğu Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine destek olan veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindeki iş insanları olması ve Rusya'nın petrol, finans, teknoloji ve silah sektörlerinin Batı ülkelerindeki varlıkları dondurulurken yeni faaliyetlerine de kısıtlamalar getirilmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki kriz "tamamen çözülene kadar" Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklediğinin işaretini vermişti. Ukrayna'daki krizin de çözüme ulaşması yolunun şu an kapalı olması nedeniyle bu yaptırımların yıllarca sürebileceği anlamına gelmesi Rusya ve ABD arasında yeniden soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu.

Yasa, Avrupa Birliği ile ABD'nin Rusya'ya karşı ortak politikasından uzaklaştığını gösterirken Bazı Avrupa ülkeleri ise, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyacak "Nord Stream" (Kuzey Akım) boru hattı gibi büyük projelere yatırım yapan Avrupa şirketlerinin zarar görmesinden endişe ediyor.