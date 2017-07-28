Etiyopya hükümeti, saçlarına yaptıkları rasta modeliyle tüm dünyada tanınan Rastafaryanizm üyelerine özel kimlik kartı dağıtacağını açıkladı.

Le figaro'nun haberine göre Etiyopya'nın son imparatoruu olan Haile Selassiee'yi Tanrı'nın dünyadaki yansıması olarak gören düşüncenin ürünü olan Rastafaryanizm üyelerine Etiyopya hükümetinden jest geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem'in yaptığı açıklamaya göre, Rastafaryanizm üyelerine rahatça ikamet hakkı sağlayan ve istedikleri gibi yaşamalarına yardımcı olacak özel kimlik kartları verileceğini söyledi. Rastalıların Etiyopya'da yaşamalarını istediklerini belirten Alem, "Bu kimlik kartı, rastalılarla ilgili görüşlerimizin en net kanıtıdır." şeklinde konuştu.

Saçlarına yaptıkları rasta modeliyle tüm dünyada tanınan ve ünlü Reggae şarkıcısı Bob Marley'in de üyelerinden biri olduğu Rastafaryanizm düşüncesinde, Etiyopya'nın son imparatoru olan Haile Selassie mesih olarak görülürken düşünce üyelerinin Etiyopya'nın güneyindeki Shashamane kentinde yoğunlukla yaşadıkları belirtildi.

1950 yılından sonra Jamaika'danEtiyopya'nın güneyindeki Shashamane'e göçmeye başlayan Rastafaryanizm üyelerinin bölgede 1200 hektar alanda yaşamlarını sürdürdükleri bilinirken rastalılar, genellikle Afrikalı kölelerinden soyundan geliyor.

1970'lerden sonra Habeş hükümdarının suikastle devrilmesinden sonra sayıları iyice azalan rastalıların sayısı günümüzde epey artmış durumda olmasına rağmen Etiyopya sınırları içerisinde vatandaş olmadıkları için toprak sahibi olamıyordu ve çocuklarını okutamıyordu.