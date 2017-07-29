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DÜNYA

Pakistan'ın yeni planı belli oldu: Önce geçici başbakan, sonra kardeş Şerif!

Başbakan Navaz Şerif'in Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alındığı Pakistan'da yeni geçici başbakanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:00:02 Güncelleme: 16:04:17 HABERTURK.COM

Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Navaz Şerif'in görevinden azledilmesine karar verdiği Pakistan, yeni geçici başbakanı belli oldu.

Reuters'ın Şerif'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre iktidar partisi PML-N, 58 yaşındaki Shahid Khaqan Abbasi'yi geçici başbakan olarak görevlendirecek.

Kabinede Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Abbasi'yi geçici başbakan olarak ilan etmeye hazırlanan parti, seçimler için ise Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'i parti liderliğine getirmeye hazırlanıyor.

2008'den bu yana Punjab eyaletinin başında bulunan Şahbaz Şerif, burada yaptığı altyapı çalışmalarıyla dikkat çekmişti. Şerif'in abisi Navaz Şerif'e göre, ordu ile daha iyi ilişkileri olduğu biliniyor.

Kısa bir süre içerisinde geçici başbakan olarak duyurulması beklenen Abbasi'nin 45 günlük görev süresinin ardından erken seçim kararı açıklaması bekleniyor.

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