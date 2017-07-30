4 Arap ülkesinden yeni Katar kararı

Reuters'un haberine göre; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar uçaklarının acil durumlarda hava koridorunu kullanmasına izin verecek.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziranda Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katara abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.