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4 Arap ülkesinden yeni Katar kararı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar ile ilgili ortak açıklama yaptı

30 Temmuz 2017 Pazar, 21:16:58 Güncelleme: 21:39:57 Reuters

Reuters'un haberine göre; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar uçaklarının acil durumlarda hava koridorunu kullanmasına izin verecek.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziranda Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katara abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

 

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