Arkansaslı Sara Lamb 29 yaşındayken doğum yaptı, doğumunda her şey yolunda gitti, kızı da sağlıklıydı ama küçük Jaili'yi diğerlerinden farklı kılan bir özelliği olduğunun farkında değildi henüz.

Jaili doğduğunda açık sarı saçlara sahipti, görünürde tuhaf hiçbir şey yoktu. Jaili biraz daha büyüyüp, saçları da uzadıkça annesi Sara bir şeylerin ters gittiğinin farkına vardı; kızının saçları kesinlikle herhangi bir yöne yatmıyor, gelişigüzel yönlere doğru ve dik bir şekilde uzuyordu. Sara, farklı çocuk şampuanları denedi, her sabah kızının saçlarını taradı ama hiçbir şey yardımcı olmuyordu.

Sonunda bir doktora danışarak, kızında bir şeylerin farklı olduğunu anlattı. Saçları Einstein'in o ünlü saçları gibiydi. DNA örnekleri alınarak yapılan araştırmalar, Jaili'nin Taranamayan Saç Sendromu denilen (Uncombable Hair Syndrome) nadir görülen bir duruma sahip olduğu teşhisi koyuldu. Kişinin sağlığını olumsuz etkilemeyen bu özellik, genlerle taşınabilir olmasına rağmen, Jaili'nin kız kardeşinde bu genetik özellik bulunmuyor. Jaili'nin aksine, onun düz, koyu renk saçları var. Jaili'nin annesi, genel olarak insanlardan olumlu yorumlar aldıklarını, Jaili'yi görenlerin "Aman Tanrım, saçları çok şeker" yorumu yaptıklarını söyledi.

Taranamayan saç sendromu

Uncombable hair syndrome