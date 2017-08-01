Tillerson, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'da tahmin ettiğimiz şekilde sonuçlanan kurucu meclis oylamasından sonra yaşananlardan çok çok kaygılıyız. Muhalefet liderlerinin tekrar tutuklanması da oldukça endişe verici." dedi.

Venezuela anayasasının tekrar yazılması için kurulması kararlaştırılan kurucu meclis için yapılan oylamanın ülkedeki şiddet olaylarını daha da tırmandırabileceği uyarısında bulunan Tillerson, ülkedeki insani durumun kötüleştiğini belirtti. Tillerson şöyle devam etti:

"(Devlet Başkanı) Maduro'nun geleceğinin olmadığına karar verip kendi arzusuyla görevi bırakmasını sağlayacak şekilde durumun değişmesi için yapabileceklerimiz veya hükümete anayasa sürecini tekrar geri getirtebileceğimiz siyasi seçeneklerimizi değerlendiriyoruz."

BEYAZ SARAY AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da günlük basın toplantısında, Venezuela'daki olayları değerlendirirken, muhalif lider Leopoldo Lopez'in tutuklanması ve diğer siyasi tutuklamalar konusunda Nicolas Maduro yönetimini suçladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Lopez ile geçen hafta görüştüğünü hatırlatan Sanders, "ABD, Maduro diktatörlüğünün faaliyetlerini kınıyor ve diktatörlük tarafından alıkonulan iki kişi dahil diğer tüm tutukluların sağlık ve güvenliğinden bizzat Maduro'yu sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu belirterek, muhalefetin boykotuna rağmen, 30 Temmuz'da özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için yapılan kurucu meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında ülkesinde otoriter bir rejim kurmaya yönelik girişimleri nedeniyle yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

ABD'nin yaptırım kararıyla Maduro'nun ABD'deki tüm mal varlığı dondurulurken, Amerikalıların kendisiyle ilişki kurması da yasaklandı.

Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda en az 115 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.



