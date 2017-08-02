İlişkilerin başlangıcı genellikle nefes kesici olur. Partneriniz yanınızda değilken mutsuz hissedersiniz. Bazıları birbirlerinin ellerini tutmadan bile duramazlar. Bu davranışın sebebi ise; oksitosin.

Sevdiğimiz birine sarıldığımız ya da öptüğümüzde oksitosin hormon seviyesini yükseltir ve kişilerin birbirine bağlanmasında önemli rol oynar. Oksitosin aynı zamanda depresyonun da panzehiridir.

75 Amerikalı çift ve ilişkisi olan 148 Norveçli birey üzerinde yapılan araştırmaya göre, araştırmaya katılanlardan partnerlerini ve partnerlerinin ilişkilerinde onlarla nasıl bağ kurmalarını istediklerini düşünmeleri istendi.

Oksitosin seviyeleri partnerlerini ve ilişkilerini düşünmelerinden önce ve sonra olmak üzere ölçüldü. Her iki çalışmada da insanların güçlü kişisel bağ hissettiklerinde hormon seviyelerinde yükselme görüldü. İlişkilerinde sonsuza kadar beraber olmak isteyen, daha güçlü bağlarla bağlı olanlarda ise daha az bağlananlara göre daha fazla oksitosin salgılandığı görüldü. İşin ilginç tarafı ise, partnerlerinin daha az bağlı olduklarını hissettiklerinde, onların bu kaçışı daha fazla oksitosin salgılanmasına sebep oldu.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Andreas Aarseth Kristoffersen “İnsanlar, partnerlerinin ilişkilerine kendilerinden daha az ilgili olduğunu fark ettiklerinde bağlanma ve ilişki kurma hormon seviyesi artıyor” dedi.

Oksitosin yalnızca ilişki iyi giderken çalışmıyor, aynı zamanda ayrılık sinyalleri çaldığında çözüm üretmek için de çalışıyor. Oksitosinin, hem iyi hem ayrılık anlarında salgılanması tuhaf gibi görünse de, işleyiş bu şekilde gerçekleşiyor.

Kişilerin ilişkiden kopmaya başlamasıyla ona dokunma, bağ kurma ihtiyacının artma sebebi ise, çiftlerden birinin kaçmaya başlamasıyla diğer kişide daha fazla bağlanma duygusu oluşmasından kaynaklanıyor.

En nihayetinde, üretilen oksitosin miktarı tek bir şeye göre değişir; kişinin ilişkiye bireysel olarak yaptığı yatırım. Bir kere her şey kaybolmaya başlayınca ve çift ayrılığa doğru ilerlediğinde, daha fazla yatırım yapan partnerin oksitosin seviyesinde aynı artış görülmüyor.

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