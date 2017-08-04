Donald Trump, Beyaz Saray'dan uzaklaşmak ve dinlenmek için tatile çıkmaya karar verdi.

Bugün Beyaz Saray'dan ayrılarak ilk resmi tatili için New Jersey'teki golf kulübüne gidecek olan Trump'ın programı ise henüz kesinleşmedi.

Beyaz Saray'ın basın mensuplarına yaptığı açıklaması, "Ağustos programının ayrıntıları kesinleştikçe sizleri güncel tutmaya devam edeceğiz." şeklinde olurken, Ağustos ayı ABD Başkanlarının tatil dönemi olarak biliniyor.

Daha önce Larry King'e 'başarılı olduğunu bildiği insanların çoğunun tatil yapmadığı' yorumunu yapan Trump, 28 haftalık başkanlık süresinin 13 haftasını Beyaz Saray'dan uzakta geçirdi.

Washington'un Ağustos ayında boşaldığı ve Kongre Binası'nın temizlendiği zaman olarak görülen Ağustos ayında bir önceki Başkan Barack Obama da 2014 yılının Ağustos ayında Martha's Vineyard adasına iki haftalık bir gezi düzenlemişti.

OBAMA'YI ELEŞTİRMİŞTİ

Barack Obama'yı yaptığı uzun tatiller nedeniyle ağır bir dille eleştiren Trump, Kongre üyelerinin ise sağlık sigortası reformu senatodan geçene kadar tatile gitmemeleri gerektiğini söyledi.

ABD Senatosu, geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçi Parti'nin son sağlık reformu tasarısını 49'a karşı 51 oyla reddetmişti. Demokrat ve bağımsız senatörlerin topyekun karşı çıktığı tasarıya, üç Cumhuriyetçi temsilci de "hayır" oyu vermişti.

Eski Başkan Obama'nın İspanya seyahatinin 476.000 dolardan fazla miktara mal olduğunu belirten Trump'ın bugüne kadar yaptığı tatillerin ise 30 milyon Dolar faturası olduğu açıklandı.

Amerikan ilerleme merkezi olan liberal düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, Trump'un Güney Florida'daki mallarına yaptığı geziler 1 milyon dolar maliyeti olduğu belirtilirken kızı ve damadının kayak gezisi ise tahmini olarak 65.000 dolara mal olduğu belirtildi.

Vaktinin büyük bölümünü Obama'yı eleştirdiği gibi golf oynamakla geçiren Trump, 2014 yılında "ABD'nin karşılaştığı tüm sorunlar ve zorluklarla ilgili Başkan Obama'nın günü golf oynamak için geçirdiğine inanabiliyor musunuz?" şeklinde tweet atmıştı.

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