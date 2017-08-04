Sokak köpeğini kaldırdıklarında şok oldular

Sokak köpeklerini görünce ilk aklımıza gelen, sıcak ve sevgi dolu bir evde yaşamayı hak ettikleridir. 'Patiler için

Umut' Derneği, sokakta kendi başına bir ayakkabı kutusunun içinden hiç kalkmayan köpeği kaldırdıklarında, gördükleri görüntü herkesi şaşırttı.

Şivava cinsi minik köpek, diğerleri gibi değildi. Sokak köpeklerinin kendine bir ev bulması olmayacak bir durum değildir. Ama bu köpeğin, Los Angeles civarındaki evlere oldukça yakın olduğu halde, bir ayakkabı kutusu içinde yaşaması ilginç bir durumdu.

Civardaki bir komşu, bu köpeğin duvar dibinde yattığı kişilere ait olduğunu sanmış, ancak bu durum 5 ay sürünce

hayvan yardım kuruluşuna haber vermişti. 'Patiler İçin Umut' Derneği'nden Eldad ve Loreta, hikayeyi duyunca, minik köpeği kurtarmak için hemen yola koyuldu. Köpeği, yağmurda bir ayakkabı kutusunun içinde yatarken buldular. Köpeği kaldırdıklarında karşılaştıkları, bu köpekteki özel durumun farkına vardılar. Prenses adı verilen köpek, ön bacaklarından birini kaybetmiş, yürüyemez halde görünüyordu. Oldukça yorgun ve zayıf görünen Prenses'i hemen bir hayvan hastanesine götürüp gerekli bakımları yaptırdılar.

Kendini toparlayana kadar veterinerde kaldıktan sonra, 3 bacağıyla koşmaya, etrafındakileri neşelendirmeye başlayan Prenses'e Patiler İçin Umut Derneği birkaç ay önce sıcak bir yuva buldular.

Köpek

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