ABD'nin Massachusetts eyalet mahkemesi, attığı mesajla erkek arkadaşını intihara teşvik etmekle suçlanan 20 yaşındaki Michelle Carter adlı bir kadını 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

15 ay hapis yatacak olan Michelle Carter, 5 yıl içinde benzer bir suç işlerse cezasının geri kalanını çekmesi için de cezaevine gönderilecek.

2014 yılının Haziran ayında Michelle Carter, erkek arkadaşı Conrad Roy'a attığı mesajda, "As kendini, git binadan atla, kendini bıçakla, ne bileyim ben bir sürü yolu var" ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesajdan iki hafta sonra bir aracın içince ölü bulunan Roy'un egzozdan çıkan karbon monoksit gazıyla intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

O sırada 17 yaşında olan Carter'ın, intihara kalkışmasından dakikalar önce Roy'a "Bunu yapmalısın Conrad. Tek yapman gereken jenatörü çalıştırmak. Sonra özgür ve mutlu olacaksın." şeklinde bir mesaj göndermişti.

Condrad'ın Babası ise, "Michelle Carter oğlumun zayıf yönlerini açığa çıkardı ve onu bir piyon gibi kullandı, bunları yaparken onuninsanlığı neredeydi?" şeklinde konuştu.

"İKİSİNİN DE RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz gün görülen davada Carter'ın avukatları, hem müvekkillerinin hem de Roy'un akıl sağlıklarının yerinde olmadığını savundu.

Mahkeme heyetine konuşan savcı ise kadını suçlayarak "Daha iyi bir hayat yaşamak için Roy'un hayatını sonlandırdı. Ne sorumluluk aldı, ne de pişmanlık gösterdi" dedi.

Carter'ın avukatı ise, müvekkilinin bu korkunç durumdan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.

Hakim, "yaşı, olgunluk düzeyi ya da zihinsel rahatsızlığının kadının bu eylemleri üzerinde bir etkisi olmadığına" hükmetti.

HUKUKÇULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Davanın Hakimi ayrıca Carter'ın, Roy'un ölümü üzerinden dikkat çekmek için basına demeç vermesine ve davadan çıkar sağlamasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir insana intihar etmesini söyleyen bir şüphelinin suçlu olduğuna hükmeden bir yasa bulunmaması nedeniyle dava, hukukçuları da ikiye böldü.

Genç kadını savunanlar arasında, İtalya'da 2007 yılında ev arkadaşını öldürmekle suçlanarak hapse mahkum edilen ve iki yıl önce bırakılan Amanda Knox da var.

Los Angeles Times gazetesine yazan Knox, "Michelle Carter şefkat gösterilmesini hak ediyor, hapse girmeyi değil" ifadelerini kullandı.