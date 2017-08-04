İş ve ev arasındaki mesafe 'biraz' fazlaysa ve araç kullanıyorsanız, nasıl bir trafikle karşılacağınızı tahmin edersiniz. Peki bu durumda ne yaparsınız? Evden erken mi çıkarsınız, yoksa farklı bir gidiş planı mı çizersiniz kendinize? 8 çılgın, bu duruma öyle ilginç çözümler üretmiş ki... İşe yüzerek giden de var, nehirde kürek çeken de, hatta uçakla giden de...

Paul Cox, her gün işe paraşütle gidiyor. Yaklaşık 20 km mesafeyi uçarak gidip, 8 bin Sterlin değerindeki ekipmanınıberaberinde ofise götürüyor.

Benjamin David Münih'te yaşıyor. Sabah trafiğinden kaçmak için, Isar Nehri boyunca 2 km yüzüyor. Laptopunu, takım

elbisesini, ayakkabısını ise özel yaptırdığı su geçirmez çantasına koyuyor. 2 km yüzdükten sonra bütün gün çalışmak

için hala enerjisinin olması ise ilgi çekici.

Curt Von Badinski, San Fransisko'daki bir teknoloji firmasının kurucusu mühendis. Eviyle iş yerinin arası ise tam 6 saat. Badinski, havaalanına ulaşmak için 2 saat araba kullandıktan sonra, 1.5 saat de uçak yolculuğu yapıyor. Sabah 5'te uyanıp, 8.30'da iş yerine ulaşıyor ve evine dönmek için 17.00'da iş yerinden ayrılıyor. Ertesi sabah yine aynı şekilde...

Elizabeth Miranda, bu listedeki tek kadın. O, öğrencilerine ulaşmak için 5 nehir ve saatler süren yürüyüş sonrası işine ulaşıyor. Filipinler'deki bir okulda çalışan Elizabeth okuldaki tek öğretmen. Bu yüzden yolculuğunun oldukça değerli olduğunu düşünüyor.

Benjamin Kieffer, metroların çok kalabalık, taksilerin pahalı, yürüyüşün de sıkıcı olduğunu düşündüğünden ofisine tek tekerlekli bisikletle gidiyor. Tek tekerli bisiklet kullanmaya 1990 yılında sirk okulunda başlamış.

71 yaşındaki Gabriel Horchler, Washington Kütüphanesi'nde arşiv müdürü. İşine ise Anacostia Nehri'nde kürek çekerek

ulaşıyor. Yaklaşık 1.5 saat süren yolculuğunu, her sabah spor yapmış olduğu için seviyor.

Abdul Mallik, boynuna kadar gelen suyu, eşyalarını, ayakkabısını bir poşete koyarak yürüyerek geçiyor. "Otobüse binersem 12 km.lik yolu tam 3 saatte gidiyorum. Nehirde yüzerek daha kolay ve hızlı bir şekilde okula ulaşıyorum." diyor.

Joel Paredes ise yılın karlı zamanlarını snowboard yaparak işine ulaşmak için kullanıyor. Aynı zamanda bir kamerayla çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor ve çok fazla ileniyor.

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