Kutuplara yakın bir bölgede, bu kadar uzakta ilk kez bir kadın mumya bulundu. Tıpkı bir koza gibi, bakır ve kürkle sarılan kadının soylu bir aileden gelmiş olabileceği düşünülüyor.

12. yüzyılda avcılık ve balıkçılıkla uğraştığı düşünülen kadının, Perslerle bağlantısı olduğu belirtildi. 35 yaşlarındaki kadının uzun kirpikleri, saçları ve dişleri mumyalama sistemiyle oldukça iyi korunabilmiş, ancak bedeni aynı düzeyde korunamamış. Hayvan derisiyle kaplanmış kafasında bronz küpelere de rastlandı. Daha önce bölgede bulunan diğer mumyalara karşın, bu kadının ayakları nehir yönünü gösteriyor, bu da dini farklılıklara işaret ediyor.

mumya