ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
mumya
DÜNYA

Kutup prensesi

Kutup güzeli bulundu

Kutuplara yakın bölgede, ilk kez bir kadın mumyaya rastlandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:53:08 Güncelleme: 12:55:31 HABERTURK.COM

Kutuplara yakın bir bölgede, bu kadar uzakta ilk kez bir kadın mumya bulundu. Tıpkı bir koza gibi, bakır ve kürkle sarılan kadının soylu bir aileden gelmiş olabileceği düşünülüyor.

12. yüzyılda avcılık ve balıkçılıkla uğraştığı düşünülen kadının, Perslerle bağlantısı olduğu belirtildi. 35 yaşlarındaki kadının uzun kirpikleri, saçları ve dişleri mumyalama sistemiyle oldukça iyi korunabilmiş, ancak bedeni aynı düzeyde korunamamış. Hayvan derisiyle kaplanmış kafasında bronz küpelere de rastlandı. Daha önce bölgede bulunan diğer mumyalara karşın, bu kadının ayakları nehir yönünü gösteriyor, bu da dini farklılıklara işaret ediyor.

  • mumya
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER