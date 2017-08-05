Jason Kotas, dünyanın şanslı babalarından... Çocukken kanser teşhisi koyulan genç adamın baba olma hayali gerçek oldu.

22 yıl önce kemik kanseri teşhisi koyulan Jason'un omzunda küçük bir beyzbol topu büyüklüğünde tümör bulundu. Işın tedavisi ve kemoterapi gören Jason, ilerde çocuk sahibi olamama ihtimaline karşın uyarıldı. Jason; "O yaşlarda her şeyin doğrusunu bildiğini zannediyorsun. Hayır, ben böyle iyiyim, hiç çocuk istemiyorum demiştim." diye açıklıyor. Fakat Jason'un ailesi, spermlerini dondurması konusunda ısrarcı oldu. "Ailem, bu bizim torunlarımız" dedi.

15 yıl sonra Jason aynı hastanede Emily ile tanışıp evlendi, Ekim ayında ise 20 yıl önce dondurduğu spermleri sayesinde çocukları oldu. Emily: "20 yıl önce dondurulmuş olduğuna inanamıyorum. Bu, Beyonce'nin yapabileceği türden bir şey gibi." dedi.

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