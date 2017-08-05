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Donald Trump tweet
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Trump'a tweet şoku

Trump'ın tweetleri tuvalet kağıdı oldu

Donald Trump'ın attığı tweetler ve fotoğraflarının basılı olduğu tuvalet kağıtları satışa sunuldu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:18:11 Güncelleme: 15:20:44

Amazon, Donald Trump'ın attığı tweetlerin basılı olduğu tuvalet kağıdını satışa sundu.

Trump'ın başkan olmadan önce attığı tweetlerin de yer aldığı tuvalet kağıdı oldukça ilgi gördü. Ancak, Trump destekçileri
bu durumdan hiç hoşnut değil.

Ürünün pazarlamacıları, "Diğer tuvalet kağıtlarında tek bir kelime bile yazmadığını duydum. Üzücü. Bu tuvalet kağıdı en güzel sözlere sahip" dedi. Tek bir tuvalet kağıdı rulosu 9.99 dolara satılırken, Trump'ın yüzünün basılı olduğu tuvalet kağıtları 12.95 dolara satılıyor.

 

 

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