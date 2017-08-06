İtalyan polisi tarafından yapılan açıklamada, 11 Temmuz’da çekim bahanesiyle Milano’ya gelmesi sağlanan İngiliz model buluşma yerine gittiğinde iki kişi tarafından bayıltılarak bavul içerisinde kaçırıldı. Elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bir arabanın bagajına koyulan kadın, 2.5 saatlik bir yolculuğun ardından önce boş bir iş yerine, ardından da tenha bir mekana götürdü.

Altı gün boyunca kelepçeli halde tutulan kadının bu şekilde çekilen fotoğrafları gizli içeriğe sahip porno sitelerine yüklendi.

Kendilerini ‘Black Death’ (kara ölüm) grubu olarak tanıtan çete üyeleri, modellik yapan kadının yakınlarından 300 bin dolar fidye isteyerek aksi halde kadını internette "açık artırmayla satma" tehdidinde bulundu.

Milano polis memuru Lorenzo Bucossi'nin yaptığı açıklamaya göre, kadını kaçıran çete üyelerinden birinin kadının çocuğu olduğunu öğrenince bunun çete kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle kadını serbest bıraktığı bildirildi. Kadının Milano'daki İngiliz Konsolosluğunu'na sığındığı açıklandı.

İtalya Polisi'nin paylaştığı fotoğraflara göre kadının, Torino yakınlarında bir kasaba olan Borgial'a götürüldüğü belirtilirken olayla ilgili İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Herba Lukasz Pawel adlı bir Polonyalı gözaltına alındı.

İtalyan ve İngiliz güvenlik güçlerinin iş birliği içinde yürüttüğü soruşturma devam ediyor.