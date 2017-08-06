Avrupa'nın en işlek caddelerinden biri olan Oxford Caddesi'nde bir ara sokak olan "Bird street", dünyanın ilk akıllı sokağına dönüştürüldü.

500.000 sterline mal olan yenileme işlemi sonrasında cadde, yürürken kinetik enerji üreten fayanslar ve atmosferdeki kirletici gazları uzaklaştıran "temiz bir hava tezgahı" da dahil olmak üzere dünyanın her tarafından en yeni yeşil enerji yeniliklerini içeriyor.

Fayanslara döşenen astarla üzerinden yürüyen insanlardan enerji üretecek olan sokakta ayrıca hava arındırıcı olarak ikiye katlanan bir oturma alanı ve fosil yakıt emisyonlarında bulunan azot oksit gazı emici özel boya kaplı yüzeyler yer alıyor.

10 metre karelik alanda bulunan kiremitlerle üretilen enerji, yola gömülü şekilde duran düşük enerjili bluetooth vericilerine iletilerek bir uygulamaya aktarılıyor. Atılan adımlar sayesinde elde edilen enerjinin cadde aydınlatmasında kullanıldığı belirtilirken adım atan kişiler de Oxford Caddesi'ndeki çeşitli mağazalarda indirim kazanıyorlar.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın yaptığı açıklamada, "akıllı sokak" teknolojisinin, Londra'yı sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukları çözmek için ileri teknoloji kullanarak öncü bir "akıllı şehir" haline getirmek için yeni bir girişim olduğunu söyledi. Belediye Başkan Temsilcisi'nin yaptığı açıklamaya göre ise, Belediye Başkanı Khan'ın akıllı şehir teknolojisinin gelişimini denetleyecek olan Baş Dijital Müdürü atayarak konuya çok önem verdiğini belirtti.

Çalışmayı yapan Pavegen şirketinin "New West End Company" adıyla başlattığı proje hakkında konuşan şirketin CEO'su Jace Tyrrell, önümüzdeki on yılda Londra'da Oxford Caddesi'ne çıkan sokaklardan 20'sini daha akıllı sokak haline getireceklerini söyledi.