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İsrail'den Al Jazeera kararı!
DÜNYA

İsrail'den Al Jazeera kararı!

İsrail İletişim Bakanı Ayoub Kara, Katar merkezli TV kanalı Al Jazeera hakkında açıklamalar yaptı. Bakan, teröre destek vermekle suçlanan kanalın faaliyetlerini durdurmak için harekete geçtiklerini belirtti

06 Ağustos 2017 Pazar, 16:33:10 Güncelleme: 16:52:02 HABERTURK.COM

İsrail İletişim Bakanı Ayoub Kara İsrail'in Katar merkezli TV kanalı Al Jazeera'nin faaliyetlerini durdurmak için harekete geçtiklerini ve kanalı kapatmak istediklerini açıkladı.

İsrail İletişim Bakanı Ayoub Kara Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in, Katar merkezli TV kanalı Al Jazeera'den basın bilgilerini geri çekmeyi, kanalın Kudüs bürosunu kapatmayı ve yayınlarını yerel kablo ve uydu sağlayıcılarından sağlamayı planladıklarını açıkladı.  

Al Jazeera'yi "terörizmi desteklemek"le suçlayan Kara, kanalın kapatılması için ise bazı yasalar getirilmesi gerektiğini söyledi. 

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalını kapatmak istediğini söylemiş ve kanalı şiddeti kışkırtmakla suçladı. 

Konuyla ilgili olarak Facebook hesabından bir paylaşımda bulunan Netanyahu, "Al Jazeera, Harem-i Şerif çevresinde şiddeti kışkırtmaya devam ediyor. Birkaç kez Kudüs'teki ofislerinin kapatılması için mahkemeye başvurdum. Eğer bu yasal sorunlar yüzünden gerçekleşmiyorsa, Al Jazeera'nin İsrail'den silinmesini sağlayacak yasalar üzerinde çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı. 

Al Jazeera'nin yayınları daha önce Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi ülkeler tarafından kısıtlanmıştı. Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan öncülüğündeki blok, Katar'dan El Cezire'nin kapatılmasını istemişti. 

 

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