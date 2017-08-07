Bazen metroyla yapılan yolculuklar biraz sıkıcı olabiliyor, ama Tayvanlılar bu durumu ilginç hale getirmeyi başardılar.

Taipei'deki bir metronun zemini, 3 boyutlu efektle olimpik yüzme havuzu görünümüne kavuşturuldu.

Zemin, 2017 Üniversite Olimpiyatları'nın tanıtımına uygun hale getirilerek, eğlenceli bir biçimde dekore edildi.

Yetkililer, yolcuların anlık görüntüler çekerek, tanıtımda etkili olacağını düşünüyor.

Olimpiyatlardan sonra en büyük ikinci olimpiyat olan Üniversite Olimpiyatları, 19 Ağustos'ta başlayacak.

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Üniversite Olimpiyatları