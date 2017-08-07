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erimeyen dondurma
DÜNYA

Japonlar'dan erimeyen dondurma

Japonlar her gün yeni bir buluşa imza atıyor. Bu kez, sıcak havalarda eriyen dondurmaya çözüm buldular.

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:05:15 Güncelleme: 16:07:20 HABERTURK.COM

Sıcak havalarda eriyen dondurma herkesin tadını kaçırır, fakat Japonlar, eğlenmek için karışım yapmaya başlayınca,
buzlu dondurmanın bir benzeri, Ağustos sıcaklarında bile erimeyen dondurmayı buldular.

Yağ ve suyun birbirinden ayrışmasını engelleyen bir sıvı olan polifenolün süt kremasını sertleştirdiğini farkettiler. Kanazawa Üniversitesi profesörü de buluşu geliştirdi. Bir topunun yaklaşık 4.5 dolara satıldığı dondurma için "Büyük lüks için küçük bir fiyat" dediler. 

 

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