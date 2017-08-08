Ankara-Berlin hattında bir süredir gerilime neden, Alman parlamenterlerin Türkiye'deki NATO üslerinde görevli Alman askerlerini ziyaret talebinin Türkiye tarafından bu kez kabul edildiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya parlamentosu savunma komitesine yazdığı mektupta Türkiye'nin Konya'daki üsse 8 Eylül'de yapılacak NATO ziyaretini kabul ettiği bilgisi yer aldı.

Plana göre, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in öncülük edeceği heyette, 7 Alman parlamenter yer alacak. Ancak ziyarete hangi parlamenterlerin katılacağı henüz belirlenmedi.

Daha önce Ankara yönetimi, Alman parlamenterlerin İncirlik ve Konya'daki NATO üslerine yapacağı ziyaretlere izin vermemiş, Alman hükümeti duruma tepki göstererek Alman askerlerini İncirlik'ten çekmişti.

Alman parlamenterlerin Temmuz ortasında Konya'daki üsse yapacağı ziyarete de daha önce izin verilmemişti.