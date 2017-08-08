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Çin'de heyelan
DÜNYA

Çin'de heyelan: çok sayıda ölü var!

Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

08 Ağustos 2017 Salı, 15:13:37 Güncelleme: 15:40:25

Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletine bağlı Liangşang Yi Özerk Bölgesi’ndeki bir kasabada şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Heyelan bölgesinde 17 kişiden haber alınamadığı, olay yerine kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

 

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