Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletine bağlı Liangşang Yi Özerk Bölgesi’ndeki bir kasabada şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Heyelan bölgesinde 17 kişiden haber alınamadığı, olay yerine kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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