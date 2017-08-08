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Haruo Nakajima
DÜNYA

Godzilla’ya hayat veren aktör hayatını kaybetti

Bilim kurgu karakteri "Godzilla"yı canlandıran Japon aktör Haruo Nakajima hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2017 Salı, 15:43:12 Güncelleme: 15:45:40

Japon yapım şirketi Toho, Godzilla serisinin 12 filminde Godzilla karakterini canlandıran Nakajima'nın, yakalandığı zatürre sonucu 88 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sanat hayatına Akira Kurosawa’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘’7 Samuray’’ filminin de aralarında bulunduğu samuray ve savaş filmlerinde dublör olarak başlayan Nakajima, son kez 1952'de "Godzilla Devlere Karşı" filminde Godzilla karakterini canlandırmıştı.

Godzilla serisinin yeni nesil filmlerinde, bilgisayar teknolojisinden yararlanıldığından eski tip kostümler kullanılamıyor.

  • Haruo Nakajima
  • Godzilla
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