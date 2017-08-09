AB ile yeni kriz kapıda

TÜRKİYE ile Avrupa Birliği (AB) arasında normalleşme için diyalog süreçleri başlatılıp toplantılar yapılırken gerilim dinmiyor. İki taraf arasında bu sefer de katılım öncesi aday ülkelere yapılan mali yardımların (IPA) kesilmesi krizi çıktı. Bu kriz nedeniyle AB’nin Türkiye’ye 2020 yılına kadar çeşitli projeler için vereceği 4.5 milyar Euro yardım tehlikeye girdi. Ankara, IPA fonlarıyla ilgili AB’den yapılan açıklamalara tepkili.

‘AB, IPA’YI ÖDEMEYECEK’

AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, önceki gün AB’nin Türkiye’ye ödemeyi planladığı yaklaşık 4.5 milyar Euro tutarındaki üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti. Oettinger, “Bu fonun, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeler geliştirmek için kullanılması öngörülüyordu. Mesela hâkim, savcı ve gazetecilerin eğitilmesi gibi. Türkiye’de siyasi alanda yaşanan gelişmelere bakılırsa bu tür projeler geliştirmeye devam edileceğini düşünemiyorum” demişti.

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'a konuşan üst düzey diplomatik kaynaklar, IPA fonunun kesilmesinin, Avrupa Parlamentosu’nun tavsiye kararlarından biri olduğunu, kararın Avrupa Komisyonu’nda alınabileceğini belirtti.

‘SİYASİ OLUR’

Kaynaklar, “Eğer komisyon bu süreci işletirse, IPA fonları kesilebilir. Ama Ankara bunu, süreci koparmak için atılmış bir adım olarak görür ve kendi planını devreye sokar. Bu yönde alınacak bir karar tamamen siyasi olur. ‘Türkiye’yi AB’de istemiyoruz’ demek olur” değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, bu fonla yürütülen projelerin aksamasının hem Türkiye’yi hem de AB’yi olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, “Böyle bir durumda örneğin Erasmus programı olmayacak, bu çok sayıda Türk vatandaşını olumsuz etkileyecek. Diğer taraftan AB firmaları ve işgücü Türkiye ile iş yapma kabiliyetini yitirecek. Ne olursa olsun, AB’nin sahada kendisini somut olarak gösterdiği alandan çekmesi en çok yine kendisine zarar verir. Biz bu projeleri maddi imkânlarımızla da gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

ERASMUS OLUMSUZ ETKİLENECEK

IPA fonlarının kesilmesi halinde, bundan etkilenecek programlar ve alt projeler arasında şunlar bulunuyor:

- Erasmus: Bireysel yeteneklerin ve istihdam edilebilirliğin artırılmasının yanı sıra eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetlerinin modernize edilmesi programı.

- Ufuk 2020: Tüm alanlardaki Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği AB programı.

- COSME: İşletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliği programı.

- Fiscalis 2020: Vergilendirme ve vergi denetimi alanlarında çalışan kamu personelinin AB müktesebatı ile uyumunun yakalanması projesi.

- İstihdam ve Sosyal Yenilik: Sürdürülebilir istihdam, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi pojesi.

- Sivil Koruma Mekanizması: İnsan ve doğa kaynaklı felaketlerde işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesini amaçlayan bir proje.

- Gümrükler 2020: Gümrüklerin iyileştirilmesi için geliştirilmiş bir program.

9 ALANDA FON VERİYOR

TÜRKIYE’ye sağlanacak fonlar “Demokrasi ve Yönetişim”, “Adalet, İçişleri ve Temel Haklar”, “Ulaştırma”, “Çevre ve İklim”, “Enerji”, “Rekabetçilik ve Yenilik”, “İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği” alanındaki projelerde kullanılıyor. Aday ülkeler arasında en çok fonu Türkiye alıyor.

AB