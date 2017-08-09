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Küresel ısınma ne kadar etkiledi?

Amerika'nın farklı bölgelerinde, küresel ısınmayla birlikte değişkenlik gösteren iklim raporu oluşturuldu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:01:41 Güncelleme: 11:03:43 HABERTURK.COM

Dünyanın her yerinde, küresel ısınmayla birlikte oluşan iklim farklılıklarının nedenleri sorgulanıyor.

Amerika'nın farklı bölgelerinde iklim farklılıkları incelenerek, küresel ısınmaya dair bir rapor oluşturuldu. Buna göre, ortalama sıcaklık son 30 yılda 1.18 derece arttı. İncelenen bölgelerin ortalamasına göre, gündüz saatlerinde 1 derece ısınma, gece ise 1.35 derece azalma görüldü.

Karbondioksit kirliliğinin azalmadan devam ettiği bölgelerde, sıcaklık 4.83 ile 8.72 derece arasında değişiklik gösterdi.

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  • küresel ısınma
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