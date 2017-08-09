Dünyanın her yerinde, küresel ısınmayla birlikte oluşan iklim farklılıklarının nedenleri sorgulanıyor.

Amerika'nın farklı bölgelerinde iklim farklılıkları incelenerek, küresel ısınmaya dair bir rapor oluşturuldu. Buna göre, ortalama sıcaklık son 30 yılda 1.18 derece arttı. İncelenen bölgelerin ortalamasına göre, gündüz saatlerinde 1 derece ısınma, gece ise 1.35 derece azalma görüldü.

Karbondioksit kirliliğinin azalmadan devam ettiği bölgelerde, sıcaklık 4.83 ile 8.72 derece arasında değişiklik gösterdi.

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