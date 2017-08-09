Temer'in avukatı Antonio Claudio Mariz, Temer hakkında pasif yolsuzluk iddianamesi hazırlayan Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot'un görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

Mariz'e göre Temer, kendisini kapsayan davalar da dahil olmak üzere, "Janot’un bulunduğu mevkiinin anayasal ve yasal sınırlarını çoktan aştığını" düşünüyor.

Konuyla ilgili kararı verecek Yüksek Mahkeme'ye gönderilen belgelerde, Janot’un Temer konusunda takıntılı olduğu ve Temer’i devirmeye çalıştığı vurgulanırken, "Elbette kurumsal bir eylemle karşı karşıya değiliz." ifadesine yer verildi.

Yüksek Mahkeme tarafından incelenecek talep hakkında karar vermek için her hangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor.



Yasal görev süresi 17 Eylül’de dolacak olan Başsavcı Janot, haziranda Temer’e karşı pasif yolsuzluk suçlaması ile dava açılması için Yüksek Mahkeme’ye başvuruda bulunmuş ve Temer’i suç örgütünün lideri olmakla itham etmişti.

Başkana karşı dava açılması için Temsilciler Meclisi’nde geçen hafta yapılan oylamada milletvekilleri dava açılmasına izin vermemişti.



Meclisten dava açma izni çıkmaması sonrası, görev süresi bitene kadar ne yapılacağı sorulan Başsavcı Janot, son ana kadar görevinin başında olacağını açıklamıştı.