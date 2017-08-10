Amerika'dan Avustralya'ya gitmek üzereyken, havaalanı güvenlik kontrolünde 49 yaşındaki kadının ayakkabısı ve kıyafetlerinin içinden çıkan uyuşturucu herkesi şaşırttı.

Avustralya Polis Merkezi, seyahat edeceği esnada yakalanan kadının ayakkabısının fotoğrafını ise sosyal medyada paylaştı. "Bu Sindirella, yakışıklı bir prens hayal etmemeli" şeklinde paylaşılan fotoğrafta, 2 kilogram kokainin ayakkabının topuğu içine yerleştirildiği görülüyor.

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Cinderella