Karşılıklı restleşmelerle gerilen ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin ardından dünyanın gözü Pasifik'e çevrildi. Kuzey Kore'nin ABD toprağı olan Guam adasına yönelik tehdidiyle gerilim zirve yaparken, ABD'nin 'önleyici bir saldırıda' bulunup bulunmayacağı konusu tartışılmaya başlandı.

Göreve geldiği günden itibaren Kuzey Kore'yi bir numaralı tehdit olarak Trump, son olarak Asya ülkesine 'öfke ve ateş' açıklamasıyla gözdağı vermişti. Tüm bu gerilimin ortasında Donald Trump'ın yaklaşık 20 yıl önce verdiği bir röportajda söylediği Kuzey Kore sözleri ortaya çıktı.

1999'da Tim Russert'a bir röportaj veren Trump, dünyanın en büyük probleminin nükleerin yaygınlaşması olduğunu söylüyor ve durum kontrolden çıkmadan masaya oturulmasının iyi olabileceğini belirtiyor.

Tim Russert'ın "Başkan olsanız, Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı önleyici bir saldırı gerçekleştirebileceğinizi söylüyorsunuz" sözleri üzerine Trump, "İlk olarak, pazarlık ederdim. Deli gibi pazarlık ederdim. En iyi anlaşmayı yapmaya çalıştığımıza emin olurdum." ifadelerini kullanıyor.

"Bak Tim. Eğer bir adam sana doğru yürüyerek silahını kafana dayayı paranı istiyorsa, o adamın silahı eline almadan önce nerede olduğunu bilmeyi tercih etmez misin?" ifadeleriyle Kuzey Kore'nin nükleer programına bakış açısını anlatan Trump, "Bize gülüyorlar. Bir grup ahmak olduğumuzu düşünüyorlar" diyor.

Trump röportajda, "Bunu 5 yıl sonra bütün nükleer başlıklar üretildikten ve New York ile Washington'a doğrultulduktan sonra mı halletmek istersiniz? Yoksa şimdi mi bir şeyler yapmak istersiniz?" ifadelerini kullanıyor.

Geçtiğimiz Salı günü, Washington Post gazetesi Pentagon kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin füzelerin taşıyabileceği boyutlarda nükleer başlık ürettiğini yazmıştı. Trump, bu gelişme üzerine ABD'ye yönelik tehditlerin 'öfke ve ateşle' karşılacağını söylemişti.