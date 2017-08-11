Uzaylıların varlığı her zaman merak ve tartışma yaratan bir konu oldu. Ancak, her zaman somut verilere de ulaşılamıyordu. Bu defa Ufolojistleri sevindiren, kesinliğine inandıkları bir gelişme yaşandı.

Kocaman gözleri, kel bir kafa ve zayıf yanaklarıyla, insana ya da başka türlü bir şeye benzemiyorlar.

UFO araştırmacıları uzaylıların aramızda gezindiğini iddia ederken, şüpheyle yaklaşanlar ise mantar, çiçek veya bir kalkana ait olabileceğini düşünmüşlerdi.

Üzerindeki tasvirlerin uzaylı olduğu düşünülen paralar, Mısır’da bir evin restorasyonu sırasında ortaya çıktı.

mısır

uzaylı

Madeni par

sikke