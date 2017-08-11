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Uzaylı sikkeleri
DÜNYA

Mısır'da üzerinde uzaylılar olan madeni paralar bulundu

"Uzaylılar aramızda dolaşıyor"

Mısır’da bulunan antik madeni paraların üzerindeki şekiller bir uzaylı tasviri olduğuna inanılıyor. Daha önce de Mısır'da üzerinde uçan daire tasvirlerinin olduğu para bulunmuştu.

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:23:49 Güncelleme: 11:31:13 HABERTURK.COM

Uzaylıların varlığı her zaman merak ve tartışma yaratan bir konu oldu. Ancak, her zaman somut verilere de ulaşılamıyordu. Bu defa Ufolojistleri sevindiren, kesinliğine inandıkları bir gelişme yaşandı. 

Kocaman gözleri, kel bir kafa ve zayıf yanaklarıyla, insana ya da başka türlü bir şeye benzemiyorlar.

UFO araştırmacıları uzaylıların aramızda gezindiğini iddia ederken, şüpheyle yaklaşanlar ise mantar, çiçek veya bir kalkana ait olabileceğini düşünmüşlerdi.

Üzerindeki tasvirlerin uzaylı olduğu düşünülen paralar, Mısır’da bir evin restorasyonu sırasında ortaya çıktı.

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