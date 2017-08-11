Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim hakkında konuştu.

Lavrov, Kuzey Kore'nin nükleer programı üzerinde askeri bir çatışma riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Lavrov ayrıca, "Moskova yönetiminin Washington ve Pyongyang'ın karşılıklı tehditleri nedeniyle derinden endişe duyduğunu" ve "Daha güçlü ve zeki taraf krizin etkilerini ortadan kaldırmak için ilk adımı atmalıdır."dedi.

Lavrov, Devlet televizyonunda Rus öğrencilere yönelik bir forumda ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında bir çatışma yaşanması halinde birçok insanın hayatını kaybedeceğine işaret eden Lavrov, “Bu son derece vahim sonuçlara yol açacaktır. Rusya olarak bunun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Kuzey Kore’nin nükleer silah bulundurmasını Rusya’nın kabul etmeyeceğine dikkati çekerek “Kuzey Kore krizinin çözümü için Rusya ve Çin’in ortak olarak sunduğu bazı tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.