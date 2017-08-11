Kekin İngiliz kaşif Robert Falcon Scott'un Terra Nova Keşfi'nin gerçekleştiği 1910-1913 yıllarına denk geldiği, ekipten biri tarafından getirilmiş olabileceği düşünülüyor. Kağıda sarılı halde bir kutuya konduktan sonra, kutusunda çok küçük bir paslanma ve parçalanma varken, görünüşünün ve kokusunun yenilebilir durumda olduğu belirtildi.

Antarktika Mirası Vakfı görevlileri, yaptıkları açıklamada kekin Huntley & Palmers adlı İngiliz bisküvi fabrikasında üretilmiş olabileceğini belirtti.

Koruma programından Lizzie Meek, Cape Adare kulübelerindeki çalışmalarında, bu denli iyi muhafaza edilmiş bir kek bulmanın kendileri için sürpriz olduğunu söyleyerek: "Bu, içerdiği yüksek enerji miktarıyla Antartika koşullarında ideal bir besin kaynağı ve günümüzde de buzullara yapılan gezilerde bir numaralı gıda.” dedi.

Kek, kulübelerin restorasyonu tamamlandıktan sonra yerine bırakılacak.

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