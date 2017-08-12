Kuzey Kore'ye karşı tutumunu sertleştiren ve askeri seçeneklerin 'atışa hazır' olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit gibi bir açıklama da Venezuela için geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Trump, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Askeri seçeneği de bundan ayrı tutmuyorum" sözleriyle askeri müdahale ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Venezuela'nın coğrafi olarak ABD'ye yakın olmasına dikkat çeken Trump, "Bu bizim komşumuz. Biliyorsunuz, dünyanın her yerinde, çok, çok uzak yerlerde bile askeri birliklerimiz var. Venezuela çok uzak değil ve insanlar acı çekiyorlar, ölüyorlar. Venezuela ile ilgili birçok seçeneğimiz var. Gerekirse, askeri seçenek de bunların içinde." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözlerinin ardından bir açıklama yapan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, "Savunma Bakanı olarak ve bir vatandaş olarak bunun çılgınca bir hareket olduğunu söyleyebilirim. ABD hükümetinde aşırıcı elit bir grup var. Ve şu anda ne olduğunu veya dünyaya ne olacağını bilmiyorum. Ya insanlığın sonu gelirse. Ya gezegenin sonu gelirse." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da Nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Maduro, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Trump'a yüz yüze görüşme teklifi yapmıştı.