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İran'da sel: 11 ölü, 2 kişi kayıp

İran'da sel: 11 ölü

İran'ın kuzeydoğusundaki Gulistan, İylam, Horasani Rezevi, Kuzey Horasan ve Semnan eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu belirtildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:44:18 Güncelleme: 14:45:57 AA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran Kızılay, Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Murtaza Selimi, "Gulistan, İylam, Horasani Rezevi, Kuzey Horasan ve Semnan eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de kayıp olduğunu" söyledi.

Selimi, "Horasani Rezevi'nde 8, Gulistan'da 2 ve Kuzey Horasan eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetti. Gulistan eyaletine bağlı Ali Abad ilçesinde ise 2 kişi kayboldu." dedi.

Yerleşim birimlerinde maddi hasara yol açan sel felaketinin yaşandığı bölgelerde, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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