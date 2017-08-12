Trump, Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde kavga çıkmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Trump, Twitter'dan "Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız. ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Bir olmalıyız." mesajını paylaştı.

Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların da gelmesi üzerine şehirde gerilim yükselmiş ve grupların zaman zaman birbirlerine saldırması nedeniyle Charlottesville Belediyesi, bölgede OHAL ilan etmişti.

Cuma gecesi Ku Klux Klan örgütünü anımsatacak biçimde meşaleler taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesinde düzenledikleri gösteri sırasında "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "kan ve toprak", "tek halk, tek ulus, göçe son" sloganları atmıştı.

Göstericiler, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde toplanmaya başlamıştı.

Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirmişti.

Virginia'da geçen ay da Ku Klux Klan destekçileri gösteri düzenlemişti.

ABD'de Konfederasyon'a üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.