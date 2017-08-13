Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Angela Merkel, 24 Eylül Federal Meclis seçimleri için çalışmalarına Dortmund'da resmen başladı.

Dortmund şehrindeki Westfallenhalle 2'de düzenlenen Hrıstiyan Demokrat İşçiler Sendikası'nın etkinliğiyle çalışmalarına başlayan Merkel, yaklaşık 800 kişilik bir kitleye hitap etti.

ÖNCELİK İŞSİZLİKLE MÜCADELE

Ekonomik konularla ilgili halkının güvenini kazanan Merkel, yeni dönemde işsizlikle daha yoğun bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

İşsiz sayısını yarı yarıya düşürme vaadinde bulunan Angela Merkel, partisinin seçim propagandasında yer alan "2025'e kadar işsizliği sıfırlama vaadini" de yineledi.

Merkel, partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'ten hareketli bir seçim kampanyası yürütmesini isterken "Tanıtım yapmalıyız, mücadele etmeliyiz, amaçlarımız konusunda adım atmalıyız” şeklinde partisinin teşkilatına seslendi.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNE UYARI

"Otomobil endüstrisinin inanılmaz bir biçimde güven kaybettiğini" belirten Merkel, Şirket yöneticilerinden teknoloji araştırma geliştirme konusunda daha fazla girişimde bulunmalarını istedi.

Almanya'nın iyi durumda olduğunu ancak diğer yandan birçok insanın da güvensizlik hissettiğini belirten Merkel, seçimdeki en büyük rakibi SDP'nin lideri Schulz'a göndermede bulundu.

"Avrupa genelinde elektronik otomobiller için bir kota konmasını" öneren Schulz'un fikrini yeterince düşünülmemiş bir öneri olarak gördüğünü söyleyen Merkel, otomobillerin otomatik park özelliğiyle ilgili de "Araçları iyi park edemeyenler günümüzde otomatik olarak bunu yapmayı deniyor. Tabi burada öncelikle erkeklerden bahsediyorum.” şeklinde konuştu.

Angela Merkel’in seçim kampanyası süresince 50 farklı yerde konuşma yapması bekleniyor.

SDP: "SAYIN MERKEL İÇİN AV YASAĞI SONA ERDİ"

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "Sayın Şansölye Merkel için konulan av yasağı sona erdi” derken seçimin yapılacağı 24 Eylül'e kadar SPD olarak Şansölye'yi "her gün ülkenin önündeki zorluklar ve sorunlarla, elinden kaçırdığı şanslarla yüzleştireceklerini” söyledi.

Merkel'in mevcut ekonomik başarısını selefi SPD'li Gerhard Schröder'in yaptığı reformlara borçlu olduğunun altını çizen Oppermann, hala mevcut birçok sorun olduğunu dile getirdi.