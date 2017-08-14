28 yaşındaki Liguan Yanping, Çin'in Chongqing eyaletinde doğdu. Doğduğunda 1.4 kilogram ağırlığındaydı, prematüre doğması sebebiyle şiddetli beyin hasarı yaşamıştı.

Guan Ping gibi bir anneye sahip olduğu için çok şanslıydı, çünkü onun sayesinde imkansızı başardı. Şimdi o bir İngilizce çevirmen...

Beyin felci, anormal gelişmelere ya da kontrol mekanizması, denge, duruş gibi beynin bazı bölümlerinin zarar görmesine neden olur. Hastalar sık sık zayıf koordinasyon, katılaşmış kaslar, zayıf kaslar, titreme gibi belirtiler gösterir. Hisler, görme, işitme, yutkunma ve konuşma zorluğu çekerler. Verilere göre, Çin Engelliler Federasyonu'na göre, Çin'de yaklaşık 6 milyon bu durumda olan insan var.

Diğer aile üyelerinin kararına karşı çıkarak, Guan ikinci bir çocuk sahibi olmamaya, bütün ilgi ve sevgisini oğluna vermeye karar verdi. 1990 yılında işini bıraktı ve bütün zamanını oğluyla geçirmeye başladı. "Kendi kendine gerçek bir yaşam elde etmesi için elimden gelenin en iyisi yapacağım" dedi. Bazı hareket fonksiyonlarını kazandırmak için oğlunun 20 yıldan fazla zaman ülkenin pek çok yerinde tıbbi yardım almasını sağladı, kaslarını rahatlatmak için masaj ve fizik tedavi desteği verildi. İnsanların çoğu Guan'ı 'kaplan anne' diye çağırıyordu. "Annemle çok yakın bir ilişkimiz var. O benim en iyi arkadaşım, öğretmenim ve koçum" diyor Liguan.

Fiziksel durumlardan ötürü, Liguan okula gidemedi ama annesi evde ona her türlü eğitimi vermeye başladı. 12 yaşındayken, İngilizce'yi çok sevdi. Guan ona çalışmak için setler aldı, şehirde eğitim veren kurslara götürdü. Liguan da dil öğrenme konusunda muhteşem bir yetenek gösterdi. Geçen yıl Oxford Universitesi'nden Çinli bir arkadaşı, Çince kaligrafi ve boyama kitabı kitabının çeviri işini ayarladı, daha sonra kitabın ikinci çevirisi de geldi. Şimdi ise üçüncü çeviri kitap için çalışıyor. "Hayalim, profesyonel bir çevirmen ve besteci olmak" diyor.

Guan Yanping

Liguan Yanping

prematüre