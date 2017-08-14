İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde araştırma yapan bilim insanları, uzun süredir batı Antarktika'yı araştırıyorlardı. Yapılan araştırmalar sonucunda Antarktika'nın batısında yer alan buzulların 2 kilometre altında 91 tane volkanik yanardağ olduğunu keşfedildi.

Araştırmayı yürüten jeologlar, boyları 100 ila 3.850 metre arasında değişen 91 yanardağın bulunmasıyla bölgenin volkanik bölge açısından Afrika'dan daha yoğun olduğunu söyledi.

'BÖYLE BİR SAYI BEKLEMİYORDUK'

Araştırmayı yürüten isimlerden olan buzul uzmanı Robert Bingham ise, "Çok şaşırdık. Böyle bir sayı beklemiyorduk. Antarktika'nın batısında bulunan yanardağların sayısı neredeyse Afrika'dakinin üç katı. Bu da bölgeyi Nyiragongo, Kilimanjaro, Longonot ve diğer tüm aktif yanardağların bulunduğu yerlerden daha önemli hale getiriyor" dedi.

Robert Bingham, şu anda dünyadaki en yoğun volkan konsantrasyonunu içeren yer olarak nitelenen bölgede yaşanacak bir patlamanın ise dünyaya büyük zarar vereceğinin altını çizdi.

"SÜREKLİ İZLEMEMİZ GEREKEN BİR YER"

Buzulların altında yaşanacak bir patlamanın buzulların erimesini hızlandıracağını ve artacak deniz seviyesinin dünyaya büyük zarar vereceğini belirten Bingham, "Büyük soru şudur ki: Bu volkanlar ne kadar aktifler? Bunu mümkün olan en kısa sürede belirlememiz gerekiyor. " dedi.

Batı Antarktika'yı "Sürekli izlememiz gereken bir yer" olarak tanımlayan Bingham, volkanlardaki aktiflik durumunun gezegenin geleceğini etkileyebileceğini söyledi.

Bir tanesinin bile patlaması durumunda buz tabakalarının istikrarsızlaşabileceğini belirten Bingham, İzlanda ve Alaska'yı örnek göstererek buzullarının volkanlar yüzünden her geçen gün yok olduğunun altını çizdi.

BUZULLAR ETKİYİ ARTTIRIYOR

Buz tabakalarının volkanlar üzerinde baskı oluşturduğundan onların aktiflik düzeyini arttırdığına dikkat çeken Bingham, durumun büyük bir iklim değişikliğine neden olabileceğini söyledi.

The Geological Societyy dergisinde yayınlanan yazıyla ilgili açıklama yapan ekibin en genç üyesi Max Van Wyk de Vries, "Antarktika, bugün hala yerkürenin üzerinde en az çalışılmış bölgesi durumunda. Bu yüzden genç bir öğrenci olarak, yeni ve çok iyi anlaşılmamış olan bir konuyu öğrenmek beni heyecanlandırdı." şeklinde konuştu.