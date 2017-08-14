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Moskova'da terör saldırısı
DÜNYA

Moskova'da terör saldırısı planladılar

Moskova'yı kana bulayacaklardı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bir Rus, üç Orta Asyalı'dan oluşan ve Moskova bölgesinde bir takım terör saldırıları düzenlemeyi planlayan terör grubunu yakaladığı belirtildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:32:32 Güncelleme: 14:34:36 DHA

Rus haber ajansı TASS´ta yer alan habere göre FSB Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan açıklamada "FSB, Moskova bölgesinde toplu taşıma araçları ve büyük AVM´ler dahil olmak üzere Moskova´nın kalabalık yerlerinde intihar bombacılarının ve patlayıcı maddelerin kullanımı ile bir dizi terör saldırılarını planlayan terör örgütünün elemanlarını yakaladı" denildi.

Yakalanan kişilerin IŞİD'le bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Bunun yanı sıra Podmoskovye´de (Moskova banliyösünde) el yapımı bomba ve patlayıcı maddelerin üretildiği laboratuvarın yeri saptandı ve etkisiz hale getirildi.

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